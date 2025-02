Williams erklärte auf Instagram, dass sie Kendrick Lamars Team gefragt hatte, ob sie den Crip-Walk beim Super Bowl vorführen möchte. Die Ex-Profisportlerin hatte ihn zuvor 2012 bei den Olympischen Spielen in Wimbledon als Siegestanz vorgeführt, nachdem sie eine Goldmedaille gewonnen hatte. Dafür wurde sie damals hart in den Medien kritisiert.

Was ist der Crip-Walk?

Doch warum wurde Williams' Siegestanz 2012 so kritisiert? Der Grund dafür ist vor allem, dass der Crip-Walk in den 1970er-Jahren durch die Los-Angeles-Gang The Crips berühmt wurde. Wie BBC berichtet, war die Gruppierung vor allem für ihre kriminellen Machenschaften, Morde, Drogenhandel und Verbindungen zur Mafia bekannt. Die Mitglieder tanzten mit konkreten Fußbewegungen die Initialen ihrer Gang. Der C-Walk gewann in der Hip-Hop-Community immer mehr an Popularität. Unter anderem ist Rapper Snoop Dogg einer der bekanntesten Künstler, der den Tanz performt.