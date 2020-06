Paulina H., 14

Die Mutter des erschossenen 18-jährigen Michael Brown, eines Schwarzen, ist geschockt, als sie von dem Gerichtsurteil erfährt: Freispruch für den angeklagten weißen Polizisten Darren Wilson, es sei Notwehr gewesen. "Selbstverteidigung – wovor?", fragt Lesley McSpadden in die Menge, die sich in der US-Kleinstadt Ferguson versammelt hat. Ihr Sohn war an jenem 9. August unbewaffnet, als ihn ein halbes Dutzend Projektile traf. Tränen rinnen der Frau hinunter. Sie sinkt in den Arm ihres neuen Ehemannes Louis Head. "Burn this down (brennt das nieder)", zitiert diesen die New York Times. Es kommt zu Ausschreitung, auch in anderen US-Städten wird protestiert.

In Ferguson (US-Bundesstaat Missouri) werden Beamte mit Molotow-Cocktails attackiert, Polizeiautos gehen in Flammen auf, Geschäfte werden geplündert. Sicherheitsbeamten setzen Rauchbomben und Tränengas ein, Hubschrauber kreisen über der Stadt. Auch Schüsse fallen. Von wem, ist zunächst unklar. "Das ist nicht, wofür wir hergekommen sind", ruft ein Demonstrant die Gewaltbereiten zur Friedfertigkeit auf. Ohne Erfolg.

Einig sind sich aber alle, das dieses Urteil – getroffen von neun weißen und drei schwarzen Geschworenen – den latenten Rassismus in den USA widerspiegelt. "Die Leben der Schwarzen zählen nicht", sagt die 48-jährige Flugbegleiterin Teri Franks, selbst Mutter von vier Kindern, "die ganze Sache bringt mich zum Weinen."

Tatsächlich haben Schwarze weniger Aufstiegschancen, sind im Schnitt ärmer als Weiße, sitzen in Relation zum Bevölkerungsanteil überproportional im Knast, immer wieder gibt es Übergriffe und Schnellschüsse von weißen Polizisten auf schwarze Bürger. Erst am Wochenende wurde der farbige Tamir Rice, 12, von Beamten auf einem Spielplatz erschossen – er hielt eine Spielzeugwaffe in der Hand.

Die Diskriminierung der Afro-Amerikaner hat sich auch unter Barack Obama, dem ersten schwarzen US-Präsidenten, nicht geändert. In einer Stellungnahme nach dem Urteil, sagte er, dass es ein tiefes Misstrauen zwischen Polizeikräften und Nicht-Weißen gebe. Wörtlich sprach er davon, dass es gelte, "breite Herausforderungen für uns als Nation" zu bewältigen. Salopp zusammengefasst haben das Demonstranten in Atlanta: "Die Hölle von Ferguson ist die Hölle Amerikas."