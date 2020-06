Nicolin I., 17

Günter Hieber kennt alle Ausreden: "Mein Kind hat mit der Vignette gespielt, sie dann aber irgendwo in der Wohnung versteckt" oder "Der Hund hat leider das Pickerl gefressen, ich werde mir aber gleich eines kaufen".

Hieber ist Mautaufsichtorgan – oder ein Vignetten-Sheriff, wie die meisten Autofahrer ihn etwas abfällig nennen würden. "Wie man sich mit der Körpersprache verrät, so gibt es auch eine Autosprache", erklärt er beim Kontrollpunkt am Handelskai. "Wer uns sieht und zum Beispiel besonders dicht auf seinen Vordermann auffährt, ist schon einmal verdächtig. So versuchen sich manche durch die Kontrolle zu schummeln."

Heuer haben die Maut-Kontrollore so viel zu tun wie noch niemals zuvor. 18.721 Vignetten-Sünder sind heuer bis Ende September bereits erwischt worden – das sind bereits mehr als in den meisten Jahren zuvor von Jänner bis Dezember. Auch der bisherige Rekord von 20.157 erwischten Schwarzfahrern aus dem Jahr 2012 (siehe Grafik) wird wohl locker gebrochen werden. Dafür verantwortlich sind vor allem einheimische Fahrer, wie aus einer Anfragebeantwortung von Verkehrsminister Alois Stöger an das Team Stronach hervorgeht.