Michaela G., 18

Die Luftverschmutzung durch Europas Industrie zieht für die Gesellschaft Folgekosten in Milliardenhöhe nach sich. Österreich bewegt sich bei der absoluten Höhe der Schäden an der Umwelt und der Gesundheit der Menschen im Mittelfeld, in Relation zum BIP sogar unter den Vorzeigenationen. Allerdings gehört die voestalpine zu den Top-100-Luftverschmutzern in Europa.

Europas Industrieunternehmen und Kraftwerke haben in den vergangenen Jahren einiges getan, um den Schadstoffausstoß zu reduzieren. Ihre Emissionen verursachen aber noch immer enorme Kosten für Umwelt und Gesundheit. Zumindest 329 Milliarden Euro, vielleicht sogar 1053 Milliarden Euro an Schäden verursachte die Luftverschmutzung zwischen 2008 und 2012, geht aus einer Studie der Europäischen Umweltagentur hervor. Ermittelt wurden dafür zum einen die geschätzten Kosten einer verringerten Lebenserwartung aufgrund verschmutzter Luft. Zum anderen wurden die Summen, die Menschen bereit sind zu zahlen, um die Gesundheitsrisiken zu reduzieren, erhoben.

Mehr als 14.000 industrielle Anlagen in Europa ( EU plus Schweiz und Norwegen) hat die Umweltagentur dafür untersucht. Das Ergebnis: Mit Abstand die ärgsten Dreckschleudern sind die Braunkohlekraftwerke. Kein Wunder also, dass Polen, Bulgarien, Rumänien und Tschechien – verglichen mit ihrer Größe – an der Spitze der europäischen Luftverschmutzer stehen. Aber auch Deutschland kommt nicht gut weg: Misst man nämlich die Gesamtschäden aus den Emissionen (analysiert wurden , Stickoxide, Schwefeldioxid, Feinstaub, Schwermetalle u.a.), ist Deutschland Europas größter Umweltsünder, gefolgt von Polen und Großbritannien.