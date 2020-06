Lara R., 15

Ich bin 15 Jahre alt und besuche die 6.Klasse in einem Gymnasium. Schon in der Volkschulzeit war ich von Büchern und Zeitungen angetan. Eine meiner liebsten Beschäftigungen ist das Lesen, aber auch das Schreiben bereitet mir große Freude. Aufsätze für Hausübungen zu verfassen stellt für mich keine Bürde dar, sondern fordert mich heraus mein Bestes zu geben. Auch in meiner Freizeit erprobe ich oft meine schriftstellerischen Fähigkeiten. Mir fällt es leicht mich auszudrücken und Geschehen in Worte zu fassen.

Das Ressort, für das ich mich beworben habe, ist „Politik“. Sie interessiert mich sehr, weil die Regierungen, allgemeinen Beschlüsse und Verhandlungen bedeutend für das Weltgeschehen und unser aller Leben sind. Vor Wahlen verfolge ich oft Sendungen, in denen Politiker über ihre Wahlziele diskutieren und halte mich regelmäßig über die momentanen Geschehnisse am laufen.