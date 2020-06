Kathrin R., 18

An die Wahlurnen, fertig, los! 2015 finden gleich mehrere Landtags- und Gemeinderatswahlen statt. Interessant daran: Wie viele Stimmen werden die zwei „Großen“ an die anderen Parteien verlieren? Welche Oppositionsparteien können ihre Ziele erfüllen? Für eine Partei ist das Jahr 2015 außerdem ein Entscheidungsjahr: Die Frage ist nämlich, wie es mit dem Team Stronach weitergeht, oder geht es damit überhaupt weiter? So viele Fragen, die Antworten kann uns nur die Zeit geben. Für die Stimmung in der politikverdrossenen Bevölkerung wäre es dieses Jahr auf jeden Fall wichtig, dass sich die Parteien einander annähern und endlich richtige Lösungen auf den Tisch bringen (z. B. bei den Themen Pensionsreform, Steuerreform, Bildungsreform, Budgetloch, etc.) und sich nicht nur fröhlich ignorieren bzw. einander anfeinden. Doch wie wahrscheinlich ist das schon?

Ein wohlbekanntes Sprichwort sagt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“