Johannes P., 16

Ein Semester an einer US-Highschool hat er bereits hinter sich, jetzt will es der junge Wiener einen Tag lang im KURIER-Newsroom versuchen.

"Ich gehe in die 7. Klasse", schreibt er, "die Besonderheit unserer Schule liegt im Medienschwerpunkt, welchen ich derzeit besuche. Zurzeit arbeiten wir zum Beispiel an einer selbst gestalteten Radiosendungen. Diese Medienfächer haben mein Interesse geweckt. Deshalb will ich gern einmal einen Blick hinter die Kulissen einer richtigen Redaktion zu werfen."