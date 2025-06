Roaming im Urlaub: Was man wissen muss?

Wer im Ausland sein Smartphone regelmäßig im Einsatz hat, sollte ein paar Dinge beachten, um zu Hause beim Blick auf die Handyrechnung kein böses Erwachen zu erleben. Wir klären, in welchen Ländern bedenkenlos zum Telefon gegriffen werden kann und wo Vorsicht geboten ist.

Volle Freiheit in der EU

Seit dem Jahre 2017 gilt in der Europäischen Union die EU-Roaming--Verordnung („Roam like at home“), die Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzern praktisch alle Freiheiten ermöglicht. In Kurzform: Wird im Mobilfunkvertrag nicht explizit Roaming ausgeschlossen, kann man sich in allen Ländern der EU so verhalten, als wäre man in Österreich unterwegs. Freiminuten und Datenvolumen gelten so, als befände man sich im Heimatland.

Vorsicht außerhalb der EU

Wer außerhalb Europas urlaubt, sollte sich vor Beginn der Reise beim eigenen Mobilfunkanbieter über die im Zielland geltenden Bestimmungen erkundigen. Dass Urlaubende in den USA, Australien oder Ägypten nicht von einer EU-Verordnung profitieren, ist weitgehend bekannt. Vorsicht ist in Ländern geboten, die man diesbezüglich vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Wer schnell mal in die Schweiz unterwegs ist, übers Wochenende nach London fliegt oder zwei Wochen all inclusive in der Türkei gebucht hat, sollte achtgeben. Es gibt zwar Mobilfunkanbieter, die etwa die Schweiz oder UK wie EU-Länder behandeln, aber bei Weitem nicht alle tun das. Deshalb gilt: Lieber einmal zu häufig nachfragen, als eine unangenehme Überraschung zu erleben. .