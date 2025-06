Mobil ans Ziel

Kommen wir im nächsten Schritt zum Verwendungszweck. Wird mit dem Notebook in erster Linie herkömmliche Büroarbeit erledigt, zu der etwa Mail- und Textbearbeitung oder auch Surfen gezählt werden, braucht es keine High-End-Power. Anders sieht es aus, wenn Sie etwa Videoschnitt oder Fotobearbeitung betreiben oder regelmäßig mit KI arbeiten wollen. Aktuelle Prozessoren wie solche aus Intels „i5“- oder „i7“-Serie eignen sich dafür ebenso wie die Pendants von AMD, der „Ryzen 5“ und der „Ryzen 7“. Wer weiter in die Zukunft denkt, kann zu „Intel Core Ultra“ oder „Ryzen AI“ bzw. „Ryzen AI Max“ von AMD greifen. Arbeitsspeicher von 8 GB sind ein Muss, für Schnitt und Fotoeditierung sollten es schon 16 GB RAM sein. Wer viele Jahre mit seinem Notebook plant, der kann aber auch gleich zu 32 GB RAM greifen.

Sie haben vor, einen neuen Laptop anzuschaffen, wissen aber nicht so recht, in welche Richtung es gehen soll? Auf den nächsten Seiten haben wir ein paar Entscheidungshilfen zusammengetragen. Spoiler: In manchen Fällen genügt ein Tablet, das mit entsprechendem Zubehör zum Notebook-Ersatz avancieren kann. Aber lassen Sie uns erst einmal mit der Konfiguration des Laptops beginnen.

Haben Sie regelmäßig mit großen Datenmengen zu tun, dann empfiehlt sich eine dementsprechend große Festplatte. Diese sollte in jedem Fall eine schnelle SSD sein, ältere HDDs sind zwar deutlich günstiger, man büßt damit allerdings auch Schreib- und Zugriffsgeschwindigkeit ein. 256 GB sind heutzutage zumindest Standard, möchten Sie regelmäßig größere Datenmengen lokal verfügbar haben, dann können es gut und gerne auch 512 GB oder 1 TB sein. Wenn Sie jedoch viele Daten nicht permanent verfügbar benötigen oder auf anderen Geräten wie etwa dem Smartphone benutzen wollen, können Sie den Festplattenspeicher klein halten und stattdessen einen überschaubaren monatlichen Obolus in einen Onlinespeicher investieren.

Für Experimentierfreudige

Wer nicht nur auf der Suche nach einem klassischen Notebook ist, sondern das Gerät auch gerne für den Konsum von Entertainment-Inhalten nutzen möchte, um Netflix und Co. zu genießen, für den könnte ein Tablet mit Andocktastatur die richtige Lösung sein. Das Gerät kann, je nach Situation, beinahe wie ein vollwertiger Rechner verwendet werden, alternativ aber auch bequem am Schoß liegen, während man abends auf dem Sofa seine Lieblingsserie streamt. Natürlich ist das auch mit einem Laptop möglich, Streamen mit einem Tablet gestaltet sich aber deutlich komfortabler.

Die Qual der Wahl

Rund 10 Zoll ist die Standard-Displaygröße eines Tablets, es gibt aber Ausreißer in beide Richtungen. Salonfähig gemacht wurden die flachen Rechner von Apple, die mit dem iPad praktisch alle potenziellen Käuferschichten zufriedenstellen. Vom Einsteigergerät bis hin zur Powermaschine für 2.000 Euro ist alles käuflich erwerbbar. Aber auch am Android-Sektor gibt es zahlreiche Modelle, die sämtliche Anforderungen – wie etwa Surfen, Streamen oder sogar Gaming – gekonnt abdecken. Entscheiden Sie sich im Interessensfall zunächst für ein Ökosystem, dann für die Displaygröße und letztlich auch für die Leistungsfähigkeit. Soll das Tablet einen Rechner ersetzen, braucht es einiges an Power sowie auch entsprechendes Zubehör. Mit einer externen Tastatur, in der sich auch ein Trackpad befindet, kommt das Tablet einem Notebook zumindest sehr nahe.

Von Christoph Lumetzberger