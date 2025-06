iOS 26 – Apple setzt auf Transparenz

Techriese Apple lud in der zweiten Juniwoche zur traditionellen „WWDC“, der „Worldwide Developers Con-ference“, wo Entwickler und Entwicklerinnen auf führende Ingenieure und Ingenieurinnen von Apple treffen. Vom 9. bis zum 13. Juni wurde die „WWDC 2025“ im Apple Park in Kalifornien abgehalten. Zu Beginn der Konferenz ermöglichte Apple in Form einer Keynote einen ersten Blick auf neue Software-versionen von „iOS“ oder „iPadOS“. Heuer brach der Konzern mit einer lange gelebten Tradition, denn die Versionsnummer des Betriebs-systems wurde von einer fort-laufenden Zahl hin zu einer Jahreszahl geändert. Folglich heißt die neue Version des Betriebssystems für das iPhone „iOS 26“. Vereinheitlicht wurde die Designsprache aller Devices, in der Transparenz dominiert.