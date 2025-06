Genuss im Sommer

Echte Highlights auf jeder Grillparty sind in diesem Sommer BBQ-Cocktails. Noch nichts gehört von den Drinks mit gegrillter Note? Nun, einen Versuch wert wäre etwa ein Limoncello-Spritz mit einer karamellisierten Zitronenscheibe direkt vom Rost. Immer wieder schöne Überraschungseffekte bescheren süße Desserts wie Kuchen oder French Toast vom Grill. Und auch vegane Hauptakteure wie mit Couscous gefüllte Portobello-Pilze, Seitan-Steaks oder Gemüsespieße mit Black-Bean-Tempeh oder Tofu lassen sich immer öfter auf dem Grillrost sehen. Der Gamechanger in Sachen Geschmack bei Plant-based-Proteinlieferanten sind selbst gemachte Rubs oder Marinaden mit Räucheraromen, Schärfe und etwas Süße.

Die Formel, die sich aus der Kommunikationswissenschaft ihren Weg in die Welt bahnte, ist auch rund um das Grillen eine Empfehlung. Denn wie - Patrick Bayer, Grillweltmeister, Fleischsommelier und Weber-Grillmeister, verrät, - liegen derzeit unkomplizierte BBQ-Gerichte im Trend. „Sie lassen sich schnell vorbereiten und gelingen im Handumdrehen. Besonders beliebt: die Plancha. Weil auf der heißen Grillplatte Smash Burger, Chicken Tacos und andere Streetfood-Klassiker besonders gut gelingen. Ich sage nur: Außen knusprig, innen saftig.“

Den Garten mit Gästen und die Teller mit Grillspezialitäten zu füllen, ist das Beste, was man im Sommer tun kann. Denn gute Laune, Fachsimpeleien und angeregte Gespräche gehen mit dem aufsteigenden Rauch und köstlichen Düften praktisch automatisch einher. Ebenfalls schön zu beobachten: Fleischfans, vegetarische und vegane Feinschmeckerinnen und Feinschmecker versammeln sich zusehends in trauter Eintracht vor dem Grill. Wäre auch zu schade, nicht die gesamte Speisen-palette heiß vom Rost, dem Pizzastein oder der Plancha auszukosten.

Neben dem Garten wird im innerstädtischen Bereich der Balkon zur chilligen Grilloase. Elektrische Multifunktionstischgriller wie der stylishe „Lumin“ von Weber sind hier die Treiber. Das Gerät mit Deckelthermometer und einer Temperaturrange bis zu 315 ºC kann mit hoher Temperatur anbraten und bringt beeindruckende Grillaromen hervor. Neben Gasgriller-Stationen – Napoleon punktet hier mit dem innovativen „Jetfire“-Zündsystem – werden im Garten und auf der Terrasse zunehmend häufiger Kamado-Grills gesichtet. Sie sind mit ihrer Keramikstruktur und der runden Form besonders wärmeisolierend und für langsames Garen und Räuchern geeignet. Monolith bietet Modelle in vier Größen an, die Temperaturen von 70 – 400 °C erreichen.

ADos and Don’ts für diesen Sommer

Zu guter Letzt haben wir dem Experten noch drei seiner Prinzipien entlockt: 1. Setze auf das richtige Zubehör. Gute Tools machen nicht nur das Grillen leichter, sie bringen auch bessere Ergebnisse. 2. Grillen ist Teamarbeit – mit dem Freundeskreis oder der Familie schmeckt es gleich doppelt so gut. 3. Warte nicht zu lange mit dem Saubermachen. So lässt Bayer den Grill gar nicht erst auskühlen, sondern heizt ihn lieber direkt nach dem letzten Steak noch mal richtig an. Denn die Hitze verbrennt Fett- und Speisereste fast rückstandslos – und man spart sich später mühsames Schrubben.

Von Michaela Hocek