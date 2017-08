Wien: Kosmetikmarke Aesop eröffnet ersten Store

Dass Beauty-Produkte nicht nur gut wirken, sondern auch hübsch aussehen sollen, hat man bei Aesop verstanden. Seit 30 Jahren bietet die Marke aus Melbourne minimalistisch verpackte Bodylotions, Shampoos und Seifen an. 2017 eröffnet das Unternehmen nun seinen ersten österreichischen Store.

Neben dem COS-Store am Bauernmarkt im ersten Bezirk Wiens wird derzeit noch am neuen Geschäftlokal gearbeitet - eröffnet wird am 21. September. Der Schwerpunkt wird, wie auch bei den anderen Filialen, auf Hautpflege liegen. Für diese setzt Aesop auf einen Mix aus pflanzlichen und im Labor entwickelten Inhaltsstoffen, die antioxidativ wirken sollen.

Highlight wird sicherlich auch die Einrichtung sein. Die australische Marke ist bekannt für ihr minimalistisch-cooles Einrichtungskonzept, welches sie für jeden Standort individuell umsetzt. Cool: In Waschbecken können die Reinigungsprodukte und Flüssigseifen vor dem Kauf getestet werden.

Ein Beitrag geteilt von Aesop (@aesopskincare) am 12. Jul 2017 um 4:06 Uhr