Thomas Sabo: Die Rose als Tüpfelchen auf dem i

Zu süß sollte ein Duft für die Moderatorin aber nicht sein, ganz im Gegensatz zu Nova Meierhenrich, die seit Jahren nur eine Vanille Essenz verwendet. Für die Schauspielerin sind Düfte das Tüpfelchen auf dem i, da sie nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch eine Laune unterstreichen. Aber auch ein Kopfkino kann ein Duft bei ihr auslösen: "Jemand geht bei dir vorbei, du riechst das Parfum und denkst nur 'Oh Gott, so hat mein Ex-Freund mit 16 gerochen.'" Beim Auftragen gibt Nova Heierhenrich „einen Spritzer aufs Handgelenk, dann verreibe ich den Duft und tue ihn noch an den Hals.“ Weniger klassisch ist die Methode von "Germany’s Next Topmodel"-Teilnehmerin Rebecca Mir , die in die Luft sprüht und dann durch die Wolke läuft, damit der Geruch nicht zu intensiv wird.