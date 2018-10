Star-Looks: J.Lo und Alex Rodriguez als Bad-Taste-Gäste

Lady Gaga

Lady Gaga bewirbt derzeit fleißig ihren neuen Film "A Star Is Born". In New York gönnte sich die Sängerin und Schauspielerin ein paar entspannte Stunden in einer Bar. Ihr Outfit für Cocktails & Co.: ein rotes Maxikleid mit XL-Beinausschnitt, Overknee-Stiefel und eine Handtasche von Saint Laurent.