Star Looks: Inspiration für kalte Tage und die Feiertagssaison

Chrissy Teigen

Während der kalten Jahreszeit ist Schwarz bei vielen die dominierende Farbe. Dass das Outfit dennoch nicht langweilig aussehen muss, zeigte Chrissy Teigen in New York. Auf die Details kommt es an: Knöpfe an den Jeans, der perfekte Schnitt beim Mantel und schicke Stiefeletten machen es interessant.