So cool stylt Jessica Alba ihren Babybauch

Seit Mitte Juli ist es offiziell: Jessica Alba ist zum dritten Mal schwanger. Auch nach der Bestätigung der frohen Botschaft versteckt sie ihre kleine Kugel lieber.

Die 36-Jährige kaschiert ihren Bauch derzeit am liebsten mit lockeren Kleidern, zu denen sie coole Schuhe kombiniert.

Zu Business-Terminen, wie hier in New York, schlüpft die Schauspielerin in feminine Entwürfe mit Volants.

Auf Reisen darf es ein wenig legerer sein. Nach einem Urlaub auf Hawaii kam die zweifache Mutter kürzlich in lockeren Hosen und mit XL-Pullover am Flughafen in Los Angeles an.

Perfekt um ein kleines Babybäuchlein unsichtbar zu machen: A-Linien-Kleider. In Kombination mit Overknee-Stiefeln wird der Look abendtauglich.

Diese Woche ging es mit Ehemann Cash Warren ins Theater. Zum schwarzen Klassiker kombinierte Alba einen bedruckten Seidenmantel in kräftigem Gelb.