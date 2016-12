Allen voran hatte Heidi Klum in diesem Jahr ihre modischen Höhen und Tiefen.

Letzteres war bei der Verleihung der American Music Awards der Fall.

Auch Madonna sorgte mit dem Outfit, welches sie zur MET-Gala trug, für zahlreiche Negativ-Schlagzeilen. Übrigens: Hintenrum wurde es in Sachen Transparenz auch nicht besser.

Kate Winslet hatte mit ihrem Ralph Lauren-Kleid bei den Oscars eigentlich eine schlichte Wahl getroffen. Doch in Kombination mit dem Blitzlichtgewitter entpuppte sich der Stoff als Reinfall.

Auch Sophia Thomalla (rechts) polarisierte in diesem Jahr des öfteren mit ihren Outfits. Aktuellstes Beispiel: Das äußerst freizügige Kleid, welches sie zur "Ein Herz für Kinder"-Spendengala ausführte.

Heidi Klums zweites Mode-Malheur passierte ausgerechnet bei der Oscar-Verleihung. Das Internet verriss ihren Look auch Tage danach noch. Der wohl netteste Vergleich wurde mit "My Little Pony" gezogen.

Viel gewollt, doch leider nicht gekonnt: Nicole Scherzinger bei den British Fashion Awards.

Sängerin Tove Lo hat die diesjährigen Grammys scheinbar mit einer Punk-Party verwechselt. Nasenpiercing und roter Lidschatten? Bitte nicht!

Demi Moore tobte sich an so manchem Tag mit ihrem Outfit aus. Was sie bei der LACMA Art + Film Gala zu diesem Kleid mit gigantischer Schulterpartie bewog, ist nicht bekannt.

Bei den Governors Awards hatte Nicole Kidman keinen guten Tag. Sonst hätte sie wohl nicht zu diesem wenig schmeichelhaften Kleid gegriffen.