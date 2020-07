Zurück in die Zukunft: Mailand im Retrofieber

Alles retro. So lautete die Devise vergangene Woche bei der Fashion Week in Mailand. Die großen Designer setzen neuerdings wieder auf Altbewährtes, statt sich Stilexperimenten hinzugeben. Und diesem Retro-Trend wird ab kommendem Herbst wohl die ganze Branche folgen. Vorausgesetzt, man vertraut dem Modegespür der Italiener. Denn während in Paris jetzt erst die Schauen für die nächste Saison über die Bühne gehen, haben Luxuslabels wie Max Mara, Gucci und Roberto Cavalli in Mailand schon ihre Stil-Statements abgegeben: Allerlei geschichtsträchtige Formen und Farben als Basistrend für die aktuelle Mode. Beispiele gibt es jede Menge. So wurde der Hausfrauen-Look der 1940er mit Tapetenprints auf kostbarer Seide beispielsweise bei Blugirl zum Stilvorbild. Die sexy Silhouette von Marilyn Monroe stand bei Max Mara Pate. Weiter ging es mit der gefeierten Debütkollektion von Alessandro Michele für Gucci: Er zelebrierte mit Metallic-Tönen, Schluppenblusen und Plissee-Röcken den Streber-Look der Sixties. Und dann waren da noch Roberto Cavalli und Donatella Versace. Der Design-DNA der beiden Kult-Marken entsprechend, ließen die zwei Kreateure die 1970er- und 1980er-Jahre Revue passieren: Mit fantasievollen Hippie-Kleidern und Fransen, mit wilden Prints und Neonfarben. Das Fashion-Fazit aus Mailand lautet demnach: "Aus Alt macht die Frau von Stil nächsten Winter einfach Neu".