Popstar als Ökodesigner

Der 41-jährige US-Musiker zeigte gemeinsam mit dem Modelabel G-Star Raw seine Öko-Kollektion in einem leer stehenden Haus an der Wall Street. „Es ist so leicht, sich vom Alltag völlig vereinnahmen zu lassen. Aber ich wollte etwas tun und der Schutz der Meere ist mir wichtig“, sagte Williams. „Wenn man die Meere zerstört, kann es auch kein Leben mehr geben.“ Der Grundstoff für die Jeans-Kleidungsstücke wird nach Angaben des Herstellers aus wiederverwendetem Plastikmüll aus den Meeren gewonnen. Außerdem zeigten am Freitag unter anderem die Designer Rebecca Minkoff, Carmen Marc Valvo und Carrie Hammer ihre Kollektionen auf der Fashion Week. Valvo zeigte klassische, klare Schnitte und setzte auf die Grundfarben Schwarz, Weiß und Silber. Im Publikum saß unter anderem die amtierende Miss Universe Gabriela Isler. Die Designerin Carrie Hammer setzte dagegen auf Business und ließ ihre Kollektion von erfolgreichen Frauen präsentieren, von Firmengründerinnen, Managerinnen und Juristinnen. Bei der New Yorker Fashion Week zeigen noch bis zum kommenden Donnerstag mehr als 100 Designer und Labels ihre Entwürfe für Frühjahr und Sommer 2015. Der US-Rapstar selbst kommt am 18. September in die Wiener Marx Halle.