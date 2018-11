Opernball 2019: Donatella Versace entwarf die Tiaras

"Mit Donatella Versace haben wir nun eine weitere Ausnahmedesignerin für die Kreation der Swarovski-Tiara gewonnen. Inspiriert von der Oper 'Der Ring der Nibelungen' und unseren Kristallen entwarf Donatella eine der schönsten Swarovski-Tiaras des letzten halben Jahrhunderts", sagte Nadja Swarovski in einem Statement. "Sie ist wirklich unwahrscheinlich schön", lobte auch Staatsoperndirektor Dominique Meyer.

"Ich bin fasziniert von allem, was neu, innovativ und zukunftsweisend ist. Meiner Meinung nach war die Erfindung der Swarovski-Kristalle eine Revolution in der Modewelt und in der Art und Weise, wie wir Kleidung verzieren", ließ Versace ebenfalls in einem Statement wissen. Der Originalentwurf der Tiara wird erneut im Vorfeld des Festes für einen guten Zweck versteigert.