Nicht von der Stange: Zara-Erbin heiratet im Luxuslook

Dass auch ein Zara-Outfit zum unvergesslichen Hochzeitslook werden kann, bewies Anfang des Jahres bereits Emily Ratajkowski. Das Supermodel heiratete in einer geheimen Zeremonie in New York ihren Liebsten Sebastian Bear-McClard - und ließ sich bei der Auswahl ihres Outfits nichts stressen. Anstatt Tausende Euro für ein Designerkleid auszugeben, griff die 27-Jährige zum gelben Hosenanzug der spanischen Modekette. Kostenpunkt: gerade einmal 130 Euro.