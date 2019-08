Nach Protz-Video: Ferrari wettert gegen Designer Philipp Plein

Philipp Plein geht bei seiner Arbeit gerne aufs Ganze. Vom Kleckern hält der deutsche Modemacher nichts, er klotzt lieber - und zwar so richtig. Seit der Deutsche im Jahr 2004 sein gleichnamiges Modeunternehmen ins Leben rief, dreht sich bei seinen Entwürfen alles um Protz. Dementsprechend will der gebürtige Münchner seine Entwürfe auch im passenden Umfeld bewerben. Heißt in Pleins Welt: Models im Bikini und Luxus-Autos sind das perfekte Umfeld, um den Verkauf seiner neuen Sneakers anzukurbeln.

Ferrari-Anwalt sieht Rot

Das Werbevideo, in dem zwei Models lasziv mehrere Edel-Karossen, darunter auch Ferraris, waschen stellte Philipp Plein Ende Juli auf seinem Instagram-Account online. Einziges Problem: Der italienische Autobauer möchte nicht Teil dieser Inszenierung sein. Plein soll binnen 48 Stunden alle Fotos und Videos löschen, die seine Artikel auf Ferraris zeigen.