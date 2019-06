Monegassen-Tochter will jetzt als Modedesignerin durchstarten

Dass ein adeliger Stammbaum noch lange keine Garantie für eine erfolgreiche Karriere ist, erkannte Pauline Ducruet schon früh. Sie studierte Modedesign an der renommierten Parsons School of Design in New York, arbeitete als Model und konnte bei einem Praktikum bei Louis Vuitton einen Blick erste Erfahrungen in diesem Bereich sammeln.