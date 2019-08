Hollywood hat seine neue Stilikone gefunden

Es ist ein Kleid, das die meisten Stars wohl nicht für den roten Teppich aussuchen würden: Margot Robbie kam diese Woche nach Berlin, um die Premiere ihres neues Films "Once Upon A Time in Hollywood" zu feiern.

Kein unnötiges Chichi

Die 29-Jährige entschied sich für ihren Auftritt an der Seite von Brad Pitt und Leonardo di Caprio für einen Entwurf des französischen Labels Jacquemus. Robbie bewies Mut, indem sie bewusst auf unnötiges Chichi verzichtete.