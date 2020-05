Mailänder Modewoche: 70 Shows an sieben Tagen

Der Modezirkus ist in Mailand eingetroffen. Am Mittwochvormittag fiel in der norditalienischen Metropole der Startschuss zur Milano Moda Donna, den Defilees mit den Trends für die Saison Herbst/Winter 2013/14. Nach den Stationen New York und London wollen die aus der ganzen Welt angereisten Journalisten, Fotografen und Einkäufer nun sehen, wie Italiens Designer die Frau in der nächsten kalten Jahreszeit einkleiden.

Mehr als 70 große Shows werden bis kommenden Dienstag geboten. Gleich am Mittwochnachmittag steht mit Gucci einer der ganz großen Namen der italienischen Mode auf dem offiziellen Veranstaltungskalender. In den folgenden Tagen präsentieren sich dann Designer wie Prada, Versace und Giorgio Armani. Mit der Hamburgerin Jil Sander und dem Münchner Label Aigner nehmen auch zwei Hochkaräter aus Deutschland an der Mailänder Modewoche teil.

Stattfinden werden die Shows in historischen Palazzi der Innenstadt ebenso wie in ehemaligen Fabrikgebäuden oder privaten Räumlichkeiten der Designer. Mit Liveübertragungen einzelner Defilees auf Großbildschirmen in Mailands Stadtzentrum sowie im Internet können auch alle Nichtgeladenen einen Blick auf die aktuellsten Kollektionen werfen.

Neben einem umfangreichen Arbeitspensum wartet auf die Fachbesucher dann an den Abenden ein ebenso vielfältiges Unterhaltungsprogramm, mit Empfängen, Vernissagen, exklusiven Essen und rauschenden Partys.

Am 26. Februar geht es weiter nach Paris.