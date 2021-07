Wie jung darf ein Laufsteg-Model sein?

Fendi, Armani und Roberto Cavalli sind nur einige der Marken, die sich um die blonde Schönheit reißen. Pro Shooting kassiert Kristina laut russischen Medien umgerechnet ca. 4.500 Euro. Ihren bisher größten Erfolg feierte die Moskauerin mit einem Auftrag für die italienische Vogue.

Nun hat die Agentur "L.A. Models" sie unter Vertrag genommen, auch in New York hat man sich bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt, um noch mehr Aufträge an Land zu ziehen. Finanziell dürfte sich der Erfolg für die Zehnjährige und ihre Familie rentieren. Doch wie hoch ist der Preis, den sie dafür bezahlt?