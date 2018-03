Maxima & Rania: Zwei Modeköniginnen treffen aufeinander

Gegen diese beiden Frauen sehen die Outfits von Herzogin Kate fast schon langweilig aus. Am Montag kamen König Abdullah und Königin Rania beim niederländischen Monarchenpaar an, um die Beziehungen zwischen den beiden Königreichen zu pflegen. Zum Empfang mit ihrem Ehemann König Willem-Alexander hatte sich Königin Maxima ganz besonders herausgeputzt. Die Niederländerin trug einen braunen Cape-Mantel, unter dem die Ärmel eines farblich passenden Spitzenkleids zu sehen waren. Dazu stylte die 46-Jährige ebenfalls braune Wildlederpumps und eine Clutch. Hingucker des Looks: der übergroße Hut.