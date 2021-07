"Der Anzug ist das wichtigste Kleidungsstück des Mannes"

1956 von Ciro Paone in Neapel gegründet, zählt Kiton inzwischen zu den wichtigsten Modemarken Italiens. Selbst der Herzog von Windsor, König Eduard VIII., schwörte zu seinen Lebzeiten auf die Luxusanzüge des Hauses. Heute wird das auf Maßschneiderei spezialisierte Unternehmen von Paones Neffen Antonio de Mateis geführt, der eben die erste Kiton-Boutique im Herzen von Wien ( Seitzergasse 1-3) eröffnet. Der KURIER traf den zum Interview:

KURIER: Wie wichtig ist ein Anzug für einen Mann?

Antonio de Mateis: Der Anzug ist das wichtigste Outfit für einen Mann. Die Geschichte von Kiton begann auch mit diesem Kleidungsstück, seinem Schnitt und die exklusiven Stoffe in höchster Qualität und in einer großen Auswahl an Farben und Mustern.

Was unterschiedet einen Kiton-Anzug von anderen Modellen?