J.Lo zeigt, wie einfärbige Outfits nicht langweilig wirken

Monochrom blieb es bei Jennifer Lopez an diesem Tag. Am Abend war sie dann auch noch zu Gast bei der "The Daily Show!", zu der sie sich in Camel-Schattierungen hüllte. Auch hier entschied sich der Star für einen Materialmix. Zu Glatt- wird Rauleder kombiniert - und mit einer Pelzjacke noch luxuriöser.