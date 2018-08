Hochzeitsgast: Kanye West trägt Badeschlapfen mit Socken

Schrille Gäste

Für diesen Anlass entschied sich der 41-Jährige für einen khakifarbenen Anzug aus seiner eigenen Yeezy-Kollektion. So weit, so gut, wären da nicht die Schuhe gewesen. West schlüpfte nicht nur in Badeschlapfen (die um ein paar Nummern zu klein ausfielen), sondern kombinierte dazu auch noch Socken. Was Fashion-Profis an modisch wenig versierten Touristen mit einem Naserümpfen quittieren, erklärt der Rapper hiermit offiziell zum Trend.