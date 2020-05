Großes Bling Bling auf dem Red Carpet

Was wäre Cannes ohne Juwelen? Großer Schmuck hat an der Croisette Tradition. Selbstverständlich stammen die Klunker kaum aus eigenem Besitz – alles nur geborgt. Große Häuser wie Chopard oder Bulgari haben eigene Mitarbeiter, die auf den Schmuck der Stars spezialisiert sind. Sie stimmen sich mit deren Stylisten ab. Zumindest in Cannes gilt die Devise: Schmuck vor Fetzen. Heißt: Die Roben werden eher den Klunkern angepasst statt umgekehrt. Und natürlich ist der Schmuck gut gesichert, mit eigener Security. Nicht immer mit großem Erfolg, wie der große Schmuckraub in Cannes im Jahr 2013 zeigte. Da hatten Juwelendiebe Schmuck im Wert von mehr als einer Million Dollar (776.000 Euro) gestohlen. Diebe drangen in ein Hotelzimmer ein, das von einer Mitarbeiterin des schweizerischen Uhren- und Schmuckunternehmens Chopard gemietet war. Dort stahlen sie einen Tresor samt Schmuck.

Was ist der aktuelle Trend in Sachen großer Schmuck? Ganz klar: das „eine“ tolle Stück, statt eines Sets. Diamanten – aber auch bunte Steine. Interessant: Immer mehr Häuser setzen auf ökologisch korrekten Schmuck. Chopard bietet manchen Stars an, ihre Stücke aus der „grünen Kollektion“ zu tragen – Steine, die unter fairen Bedingungen gewonnen wurden. Manche Stars achten besonders darauf, wie etwa Marion Cotillard, der Nachhaltigkeit ein großes Anliegen ist. Sie entwirft selbst Schmuck für das Haus Chopard – eine grüne Linie. Dazu sagte sie in einem Interview mit „Women’s Wear Daily“: Während des Designens denkst du an die Menschen, die diese Steine fördern. Das ist eine ganz andere Art von Arbeitsenergie. Warum sollte die Kreation von Träumen und Luxus zu einem Alptraum derer werden, die das Rohmaterial liefern?“ Man darf gespannt sein, denn ihre Entwürfe wird sie heuer in Cannes auf dem roten Teppich erstmals selbst präsentieren.