Dieses Parfum trägt Meghan Markle an ihrem Hochzeitstag

Für welches Kleid sich Meghan Markle entschieden hat, ist noch nicht bekannt - jedoch welchen Duft sie an ihrem Hochzeitstag tragen wird. Denn wie auch beim Outfit gilt am 19. Mai: Es muss etwas Individuelles sein. Deshalb hat sich die Verlobte von Prinz Harry an das Traditionshaus Floris London gewandt, damit dieses ein eigenes Parfum für sie kreiert. Laut Amalia Robles, Managerin des Floris-Stores in London, diente das Parfüm "Bergamotto di Positano" als Basis, welches neben Orangennoten auch Gewürz- und Holznoten enthält. Welche anderen Ingredienzien hinzugefügt werden, wurde (noch) nicht verraten.