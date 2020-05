Der Wiener Modepalast wächst

Jedes Jahr im Frühling verwandelt sich das Museum für angewandte Kunst in Wien für kurze Zeit in eine Boutique. Heuer präsentiert der Modepalast noch mehr Designer aus dem In- und Ausland und wartet mit einem eigenen für Männermode reservierten Corner auf. Insgesamt werden rund 100 Labels von 3. bis 5. Mai 2013 ihre aktuellen Kollektionen zeigen. Besucher können schauen, probieren, sich mit den Designern unterhalten und auch gleich einkaufen.

Die Bandbreite reicht von Streetwear-Marken wie Stoffbruch aus Berlin über heimische Modemacher wie Lothar Daniel Bechthold mit seiner klassisch-eleganten Kollektion und das Wiener Label Tiberius bis zu den Roben von Jungdesigner Emanuel Burger. Ziel der Veranstalter ist es, Mode für alle Generationen zu bieten, "vom jungen Individualisten bist zum älteren Designenthusiasten", so die Veranstalter.