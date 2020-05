Der Modezirkus geht in die nächste Runde

Rund 28 Tage und über 300 Modemacher: Der Modezirkus mit den Kollektionen für den Sommer 2015 startet auch heuer wieder mit der Fashion Week New York, bevor es weiter nach London, Mailand und Paris geht. Highlights wie Oscar de la Renta, Marchesa und die Show von Desigual mit " Victoria's Secret"-Engel Adriana Lima auf dem Laufsteg sorgen schon jetzt für Aufregung unter Modebegeisterten. Die feurige Brasilianerin löst heuer ihre Engel-Kollegin Candice Swanepoel ab, die im Vorjahr vor einem Star-Publikum ihren großen Auftritt absolvierte. Ab 12. September warten in London dann wieder bekannte Namen wie Vivienne Westwood oder Burberry auf. Fünf Tage später geht es in Mailand weiter. Das Finale findet wie immer in Paris mit den fulminanten Shows der Häuser Christian Dior, Saint Laurent, Louis Vuitton und Chanel statt.

Wer Adriana Lima heute live bei der Show von Desigual sehen möchte, hat hier - pünktlich um 21 Uhr - die Möglichkeit: