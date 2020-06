Couturier Oscar de la Renta, der von Modekritikern zu den einflussreichsten Modeschöpfern des 20. Jahrhunderts gezählt wird, bemerkte: „Der Streetstyle hat inzwischen mehr Einfluss auf die Mode als Filmstars oder sogar die First Lady.“ Streetstyle-Ikone Miroslava Duma (28) ist mit De la Renta befreundet und stimmt ihm teilweise zu: „Der Straßen-Look ist durch die Mode-Blogs populär geworden. Es macht die Trends zugänglicher und ist auch für Menschen aus der Branche inspirierend.“ Mira, ihr Spitzname, begann ihre Karriere beim Magazin Harper’s Bazaar – ihr Gespür für Trends machte sie zum Internet-Star. Heute ist die Mutter des zweijährigen George Geschäftsfrau. Ihr Nachrichtenportal 24/7, das sich um Mode, Kunst und Society dreht, boomt in Russland, Osteuropa und in der Ukraine. Derzeit arbeitet sie an einer internationalen, englischsprachigen Version.



Jus-Studentin Chiara Ferragni (26) hat über eine Million Fans auf dem Online-Portal Instagram. Die Italienerin ist mit dem Blog theblondesalad.com erfolgreich, wird von den renommiertesten Designern als Kampagnen-Model gebucht und hat ihre eigene Schuh-Kollektion lanciert. Vor den Prêt-à-porter-Schauen probiert sie unzählige Outfits an, fotografiert sich vor dem Spiegel und organisiert ihre Garderobe in Ordnern auf ihrem iPhone. Sie weiß, wie wichtig das Streetstyle-Phänomen ist: „Mit den Straßen-Looks kann sich jeder eher identifizieren als mit den Models auf dem Laufsteg. Zudem mixen wir die Accessoires mutiger als so mancher Designer.“