In Berlin tummeln sich im Zuge der Filmfestspiele derzeit zahlreiche Promis. Unter ihnen auch Hollywood-Star Sienna Miller.

Beim Photocall zu ihrem neuen Film "The Lost City of Z" hatte die Schauspielerin in ihrer zu kurz geratenen Hose modisch nicht den besten Tag. Die senfgelben Schuhe machten die Sache nicht besser.

Besser lief es da bei Kollegin Kristin Scott Thomas. Sie bewies, dass man auch jenseits der 20 den Netzstrumpfhosen-Trend mitmachen kann.

Sehr süß: Schauspielerin Daniela Vega im Karo-Kleid mit Taillengürtel.

Abends ging bei ihr in Sachen guter Geschmack alles schief. Die Kombination aus Samt und Seide sah altbacken aus.

Als ob sie am Weg zum Supermarkt wäre, sah Nora von Waldstätten in ihrem T-Shirt von Chanel aus.

Hätte sich ebenfalls ein bisschen mehr Mühe geben können: Die Französin Clemence Poesy kam zum Fototermin für ihren Film "Final Portrait" im Sonntags-Brunch-Look.

Hätte sie sich bloß ein Beispiel an ihrer chinesischen Kollegin Yi Ti Yao genommen, die in ihrer ausgestellten Hose und einem perlenbesetzten Top hinreißend aussah.

Vor allem am Abend wollte es bei den Promis nicht so recht mit den glamourösen Looks gelingen: Kristin Scott Thomas kam im dunkelblauen Abendkleid mit gewöhnungsbedürftiger Goldverzierung.

Bei Schauspielerin Patricia Clarkson und Regisseurin Sally Potter war weder die schicke noch lässige Red-Carpet-Interpretation erfolgreich.

Fast schon oscarreif, aber für Berlinale-Verhältnisse ein wenig zu viel des Guten: Schauspielerin Huma Qureshi im Prinzessinnen-Look.

Anjela Nedyalkovas Kleid verschmolz mit ihrer Hautfarbe - und bot viel zu tiefe Einblicke.

Besser lief es dann bei Schauspielerin Laura Linney, die im mit Blumen verzierten Abendkleid über den roten Teppich ging.