Die besten Style-Tipps für die Ballsaison

Es ist wieder einmal so weit: Die Ballsaison steuert ihren Höhepunkten zu. Der Zuckerbäckerball machte den Anfang, bald verwandelt sich der Musikverein in einen Ballsaal, im Februar die Staatsoper. Klasse, Eleganz und Stilbewusstsein sind jetzt gefragt – doch was ist in Sachen Ball heuer angesagt? Fangen wir mit den Frisuren an.