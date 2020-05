Der Oscar der Friseure ist vergeben: Helmut Maier ist "Austrian Hairdresser of the Year 2013". Der Steirer erhielt gleich Auszeichnungen in drei Kategorien im Laufe des Galaabends, an dem Österreichs beste und kreativste Friseure geehrt wurden.

"Der Titel 'Austrian Hairdresser of the Year' ist eine besonders wichtige Auszeichnung, die unsere Kreativität zum Ausdruck bringt. Die Inspiration für diese Kollektion war die klassische Schwarz-Weiß-Fotografie, von der ich ein großer Fan bin. Mit Hilfe von grafischen Elementen und den ausdrucksstarken Farben Schwarz und Weiß konnten wir unsere Kreativität zum Ausdruck bringen", sagte der Abräumer des Abends.