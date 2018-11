3 Pullover-Trends für mehr Abwechslung beim Herbst-Styling

Was im Frühjahr und Sommer das Kleid ist, ist im Herbst und Winter der Pullover: eines der meistgetragenen Kleidungsstücke im Kleiderschrank. Klassiker in Schwarz und Grau mit oder ohne Bündchen und mit schlichtem Schnitt bilden die Basis der Garderobe und sollten, damit sie viele Jahre lang halten, in hoher Qualität gekauft werden. Wem jedoch nach ein wenig Abwechslung zu den altbekannten Modellen ist, der kann sich jetzt mit diesen Trendteilen warm halten.

Bunt gestreifte Pullover

Ein bisschen erinnern sie an Modelle, die man in der Kindheit getragen hat. Gestreifte Pullover sind der farbenfrohste unter den Stricktrends dieses Jahres. Statt dem klassischen Schwarz-Weiß kommen verschiedenste Farbkombinationen zum Einsatz, meist in Form von sehr breiten Streifen. Kombiniert werden sie zu blauen Jeans und derben Boots oder schmal geschnittenen Stiefeletten.