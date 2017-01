Der „Verein der Steirer in Wien“ besteht seit 1896 – sein gesellschaftliches Hochamt, der Steirerball, wurde am Freitag wieder in der Hofburg zelebriert.

Bild: Tarek Leitner, Nadja Bernhard, Christian Rainer, Claudia Lahnsteiner

Auf dem Steirerball war Weltoffenheit angesagt: Nicht nur Profitänzer und Steirer Willi Gabalier tanzte in der Hofburg mit Ehefrau Christina.

Viele Promis ohne Steirerblut in den Adern feierten auf dem Ball. So wie TV-Lady und Wienerin Johanna Setzer (im Mothwurf-Dirndl), ...

..., Designer Nhut La Hong, der ursprünglich aus Vietnam kommt, ...

... und die in Paris geborene Künstlerin Élise Mougin, Ehefrau von Künstler Erwin Wurm.