Zeigt her eure Babybäuche: Diese Promi-Damen werden 2020 Mama

Ihr erstes Kind erwartet Plus-Size-Model Ashley Graham. „Bisher habe ich in meiner Schwangerschaft über 22 Kilo zugenommen. Und das Beste ist: Es ist mir egal. Ich habe mich nie besser gefühlt und ich bin so dankbar, dass mein Körper und mein Sohn es mir ermöglichen, trotz allem so flexibel und mobil zu sein wie zuvor. Zwischen Training, Yoga, Akupunktur und Lymphdrainagen habe ich endlich das Gefühl, dieses ganze Schwangerschaftsding durchschaut zu haben und zu wissen, was sich für mich am besten anfühlt“, postete sie auf Instagram.