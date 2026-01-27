Zeigt Haftbefehl hier seine neue Nase? Spott für OP-Ergebnis

Jahrelanger Kokainkonsum haben die Nase von Rapper Haftbefehl (bürgerlich Aykut Anhan) in Mitleidenschaft gezogen. Eine eingebrochene Nasenscheidewand führte dazu, dass der Musiker den Entschluss fasste, sein Riechorgan rekonstruieren zu lassen. "Aykut will sich bald die Nase operieren lassen. Das ist schon lange geplant", verriet seine Frau Nina Anhan im Dezember gegenüber Bild. Der erste von insgesamt zwei vorgesehenen Eingriffen war für Jänner angesetzt. Rapper Haftbefehl: Ist das seine neue Nase? Nachdem sich Haftbefehl zuletzt nur mit Schal oder Hygienemaske in der Öffentlichkeit, sorgte nun eine Instagram-Story für Spekulationen. Fans sind überzeugt davon, dass man darin die neue Nase des Rappers nach seiner ersten OP zu sehen bekommt. So sah die eingefallene Nase des Rappers aus:

In der Instagram-Story, die von Nina Anhan veröffentlicht wurde, ist zunächst sie selbst zu sehen, ehe sie zu ihrem Gatten schwenkt. Haftbefehl ist in dem kurzen Clip erstmals seit Monaten ohne Gesichts-Vermummung zu sehen - und anscheinend mit einer neuen Nase. Ein Screenshot der Momentaufnahme verbreitete sich auf Social Media. Zu sehen hier: