Zehn Monarchien sind noch geblieben

So gering die politische Bedeutung der zehn Monarchien in Europa (weltweit gibt es noch rund 50) heute sein mag, so groß ist ihr Beitrag in der Geschichte. Praktisch der gesamte Kontinent stand einst unter imperialer Führung. Herrschten die Habsburger noch im 16. Jahrhundert rund um den Globus, so begann bald danach der Abstieg der Dynastien.

England war das erste Land, das die absolute Autorität des Königs beendete. Mit einem blutigen Schritt: 1649 wurde König Charles I. hingerichtet und die Monarchie durch eine Republik ersetzt. Allerdings nur für kurze Zeit, doch blieb die wahre Macht auch nach Rückkehr des Throns dem Parlament vorbehalten.