Zayn Malik: Vier Jahre Haft für Schwager wegen Drogenhandels im großen Stil

Zayn Maliks Schwager wurde Berichten zufolge wegen Drogenhandels inhaftiert, nachdem polizeiliche Ermittlungen ergeben hatten, dass er Teil eines berüchtigten Drogen-Netzwerks war.

Freiheitsstrafe für Zayn Maliks Schwager

Der 23-jährig Martin Tiser hatte im September die jüngere Schwester des "One Direction"-Stars Safaa geheiratet. Nachdem Beamte sein Haus in Bradford durchsucht und Crack im Wert von 17.000 Pfund (über 19.000 Euro) in einem Gartenschuppen entdeckt hatten, so die Daily Mail.