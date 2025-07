Zach Braff hat in "Scrubs"-Neuauflage sein altes Team an der Seite

Hauptdarsteller Zach Braff (50) hat für die geplante Neuauflage der Ärzte-Comedy "Scrubs" sein altes Serien-Team an seiner Seite. Neben Braff in der Rolle als John Dorian (J.D.) sind die frühere Hauptdarstellerin Sarah Chalke (48) als Ärztin Elliot Reid und Kollege Donald Faison (51) in der Rolle des Chirurgen Christopher Turk ebenfalls an Bord.

In einer Instagram-Story wendet sich Braff singend an seine Fans, dass er dies nicht ohne die beiden Co-Stars machen könne. "Hallo nochmal", freute sich Faison auf Instagram. Auch Chalke drückte auf Instagram ihre Begeisterung für das Projekt aus. Unklar war zunächst, ob Judy Reyes in der Rolle der Krankenschwester Carla Espinosa zurückkehren könnte.

Braff und der US-Sender ABC hatten sich im Mai auf einen Deal für eine Neuauflage der Serie geeinigt. Dabei wurden zunächst aber keine weiteren Darsteller bekannt.