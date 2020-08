Youtube-Star Maren Wolf ist Mama geworden: Erster Blick auf ihren Sohn Lyan River

Am Wochenende hatten Maren und Tobias auf ihrem Youtube-Channel mit einem vorproduzierten Video den Beginn der Geburt verkündet und erklärt, dass sie die Wochenbett-Zeit zunächst in Ruhe genießen wollen. Tobias berichtete dann über die Entbindung. "Maren kämpft", teilte er seinen Fans mit, als seine Frau in den Wehen lag.

Maren Wolf ist eine deutsche Youtuberinn und ein digitaler Influencer, der auch einen Instagram-Account hat. Sie belegt Plat 188 auf der deutschen Youtube-Topliste basierend auf Kanal-Abonnenten. Auf ihrem Youtube-Kanal, wo sie die Themen Lifestyle, Beauty und Fashion behandelt, hat Maren Wolf 835.000 Follower.

Zusammen mit Tobias Wolf berichtet sie auf ihrem Youtube-Kanal "Dailymandt" zusätzlich aus ihrem Eheleben. Hier haben die beiden 646.000 Abonnenten. Auf Instagram folgen der frischgebackenen Mama zusätzlich 1,6 Millionen, während Tobias Wolf 538.000 Follower auf Instagram hat.

Das erfolgreiche Youtube-Paar hat am 7.Juli.2017 standesamtlich geheiratet. Im engsten Kreis von Familie und Freunden gaben sich Maren und Tobias Wolf das Jawort. Einen Tag später wurde die Hochzeit dann im großen Stil gefeiert, zusammen mit anderen Influencern wie BibisBeautyPalace, Julienco, Annamaria Damm und Katharina Damm.