"X-Men"-Star James McAvoy: Heimliche Hochzeit mit Regie-Assistentin

James McAvoy hat sich heimlich getraut. Nachdem bereits 2019 über eine Hochzeit zwischen dem "X-Men"-Star und Lisa Liberati spekuliert wurde, hat der Schauspieler nun gegenüber dem Guardian bestätigt, dass er und Liberati tatsächlich vor den Traualtar getreten sind.

James McAvoy bestätigt Heimlich-Hochzeit

McAvoy und und Liberati sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. Die beiden Schauspieler hatten sich dort 2016 am Set des Psychothrillers "Split" von Regisseur M. Night Shyamalan kennengelernt. McAvoy war in dem Film in der Hauptrolle zu sehen. Liberati war als Shyamalans persönliche Assistentin tätig.

Während der Dreharbeiten lebte der "X-Men"-Star in Scheidung von seiner ersten Frau Anne-Marie Duff. Zwei Monate nachdem die Scheidung offiziell durch war, bekannten sich McAvoy und Liberati auf Instagram offiziell zu ihrer Beziehung.

Ihr Privatleben halten McAvoy und seine Ehefrau so gut es geht aus dem Rampenlicht raus. Auch das Jawort des Paares fand offenber unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gegenüber dem Guardian verriet McAvoy nun, "vor kurzem" geheiratet zu haben. Philadelphia, die Heimat seiner neuen Ehefrau, fühle sich für ihn mittlerweile "wie eine zweite Heimat" an, so der Gebürtige Schotte.