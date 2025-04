Witwe von NFL-Profi Johnny Gaudreau brachte das dritte gemeinsame Kind zur Welt

Einem Instagram-Post ist zu entnehmen, dass der Bub am 1. April zur Welt kam und den Namen Carter Michael Gaudreau trägt. "Er sieht genauso aus wie sein Papa", schrieb Gaudreau zu einer Reihe an Fotos, die zum Teil noch im Spital entstanden sind. "Wir werden so viel Spaß haben. Ich kann es kaum erwarten, dir das beste Leben zu geben, mein besonderer Junge für immer", kommentierte sie weiter. Ihren Post schloss sie mit emotionalen Worten. "John, danke, dass du mir unsere schöne Familie geschenkt hast. Wir lieben dich, Papa und vermissen dich so sehr."