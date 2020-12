Winnie Cooper: Was treibt eigentlich "Wunderbare Jahre"-Star Danica McKellar?

Auf Twitter macht sich Danica McKellar für diverse gemeinnützige Zwecke stark. Vor allem das Thema Bildung liegt der Mathematiker nach wie vor am Herzen. Zuletzt zeigte sie sich bei der American Heart Association’s Go Red for Women Red Dress Collection-Fashion Show, wo sie forschenden Frauen im Kampf gegen Herzerkrankungen unterstützte. "Ess gesundes essen, macht ausreichend Bewegung und kümmert euch um euch", lautet ihr Ratschlag für körperliche Gesundheit.

Außerdem rührt Danica McKellar zur Zeit die Werbetrommel für ihren neuen TV-Film "Christmas She Wrote", der am 6. Dezember erscheint und in dem Mckellar in der Hauptrolle zu sehen sein wird.