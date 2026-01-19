Papa wäre stolz: Sohn von "Superman" Christopher Reeve hat geheiratet

Will Reeve hat geheiratet. Wie das US-Magazin People berichtet, hat der 33-jährige ABC-News-Korrespondent seiner Partnerin Amanda Dubin am 17. Jänner in Miami das Jawort gegeben.

Will Reeve und Amanda Dubin haben "ja" gesagt

Das Paar hatte seine Verlobung im Jahr 2024 bekannt gegeben. Die beiden teilten damals mehrere Fotos vom romantischen Heiratsantrag in New York City, der am 8. November stattfand.

Im Februar 2025 erzählte Will in der Sendung "Live with Kelly and Mark", dass Amanda und ihre Mutter Victoria Top-Eventplanerinnen seien und schon viele elegante Feiern und Hochzeiten gemeinsam geplant hätten.