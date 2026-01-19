Papa wäre stolz: Sohn von "Superman" Christopher Reeve hat geheiratet
Will Reeve hat geheiratet. Wie das US-Magazin People berichtet, hat der 33-jährige ABC-News-Korrespondent seiner Partnerin Amanda Dubin am 17. Jänner in Miami das Jawort gegeben.
Will Reeve und Amanda Dubin haben "ja" gesagt
Das Paar hatte seine Verlobung im Jahr 2024 bekannt gegeben. Die beiden teilten damals mehrere Fotos vom romantischen Heiratsantrag in New York City, der am 8. November stattfand.
Im Februar 2025 erzählte Will in der Sendung "Live with Kelly and Mark", dass Amanda und ihre Mutter Victoria Top-Eventplanerinnen seien und schon viele elegante Feiern und Hochzeiten gemeinsam geplant hätten.
Victoria Dubin hatte vor der Hochzeit ihrer Tochter in einer Instagram-Story mitgeteilt, dass sie vor dem großen Ereignis einen ruhigen Moment genieße. "Die Braut ist gerade (...) zu ihrem Bräutigam aufgebrochen", schrieb sie. "Sie hat uns den Atem geraubt, und die Emotionen ihres Vaters und meine sind deutlich spürbar."
Will Reeves' Eltern gestorben
So glücklich sein Hochzeitstag auch gewesen sein mag, Will Reeve dürfte seine Eltern an seinem großen Tag wohl schmerzlich vermisst haben.
Will Reeve ist Sohn des 2004 verstorbenen Superman-Darstellers Christopher Reeve und der ebenfalls bereits verstorbenen Sängerin Dana Reeve.
Christopher Reeve wurde ab 1978 durch die Darstellung des Comic-Helden Superman in vier Filmen bekannt. Ab 1995 war er durch einen Unfall querschnittgelähmt, trat jedoch vereinzelt weiter als Schauspieler auf. Am 10. Oktober 2004 starb der Schauspieler im Alter von 52 Jahren, nachdem er einen Tag zuvor einen Herzstillstand erlitten hatte und ins Koma gefallen war. Ursache war eine Infektion, die sich der Star durch eine wundgelegene Stelle zugezogen hatte. Seine Frau Dana überlebte ihn um anderthalb Jahre. Sie starb 2006 im Alter von 44 Jahren als lebenslange Nichtraucherin an Lungenkrebs.
